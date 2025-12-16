Lo sfogo di Bruno Fernandes: "Lo United voleva vendermi, ma non hanno avuto il coraggio"

In un'intervista rilasciata a Canal 11, Bruno Fernandes ha raccontato un retroscena di mercato risalente alla scorsa estate, quando il Manchester United gli ha presentato la possibilità di un trasferimento nella Saudi Pro League. Queste le parole del portoghese: "Avrei potuto fare come fanno in tanti e dire: 'Voglio andar via, basta non voglio più allenarmi'. Eppure non l’ho mai fatto. Non mi sono mai sentito nella posizione di farlo, perché ho sempre percepito che l’empatia e l’affetto che avevo per il club fossero reciproci. È però arrivato un momento in cui, per loro, i soldi diventano più importanti di qualsiasi altra cosa". L'ex Sporting Lisbona ha aggiunto: "Il club voleva che me ne andassi, questo ce l’ho ben chiaro in testa. L’ho detto anche ai dirigenti, ma penso che non abbiano avuto il coraggio di prendere davvero quella decisione".