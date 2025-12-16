Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lo sfogo di Bruno Fernandes: "Lo United voleva vendermi, ma non hanno avuto il coraggio"

16 Dic 2025 - 19:17

In un'intervista rilasciata a Canal 11, Bruno Fernandes ha raccontato un retroscena di mercato risalente alla scorsa estate, quando il Manchester United gli ha presentato la possibilità di un trasferimento nella Saudi Pro League. Queste le parole del portoghese: "Avrei potuto fare come fanno in tanti e dire: 'Voglio andar via, basta non voglio più allenarmi'. Eppure non l’ho mai fatto. Non mi sono mai sentito nella posizione di farlo, perché ho sempre percepito che l’empatia e l’affetto che avevo per il club fossero reciproci. È però arrivato un momento in cui, per loro, i soldi diventano più importanti di qualsiasi altra cosa". L'ex Sporting Lisbona ha aggiunto: "Il club voleva che me ne andassi, questo ce l’ho ben chiaro in testa. L’ho detto anche ai dirigenti, ma penso che non abbiano avuto il coraggio di prendere davvero quella decisione". 

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Igli Tare

Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Roma, si cerca una punta: Zirkzee il sogno, ma l'Atletico Madrid apre per Raspadori

Napoli, si punta tutto su Mainoo: ultimi match con il Manchester United prima di dirigersi verso Conte

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:17
Lo sfogo di Bruno Fernandes: "Lo United voleva vendermi, ma non hanno avuto il coraggio"
18:29
Bayern, il retroscena su Karl: poteva essere del Real Madrid
17:41
Udinese, si studia il rinnovo di Zaniolo
16:27
Atletico Madrid, idea Aké per gennaio
15:19
Tomiyasu riparte dall'Ajax: ufficiale la firma fino a giugno 2026