L'Inter accelera per Lukaku: fissato un incontro con lo United

06/07/2019

L' Inter rompe gli indugi e prepara l'affondo per Romelu Lukaku. I contatti con l'intermediario della trattativa con il Manchester United Federico Pastorello non si sono mai interrotti e l'azione di disturbo della Juve non spaventa, ma ora nell'agenda dei dirigenti nerazzurri c'è un appuntamento con i Red Devils, previsto, come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', la prossima settimana, quando la squadra di Conte sarà in ritiro a Lugano.

Il faccia a faccia con lo United e nello specifico con l'ad Ed Woodward rappresenta per l'Inter uno snodo importante sulla strada - in salita - per arrivare a Lukaku. Marotta vuole provare a chiudere, indipendentemente dal futuro di Mauro Icardi. I Red Devils non si sono mai spostati di un centimetro dalla richiesta iniziale: 75 milioni di sterline cash e niente contropartite tecniche. La proposta dei nerazzurri è nota: prestito biennale a 10 milioni di euro con riscatto obbligatorio fissato a 60. Il confronto deciderà le sorti dell'attaccante belga? Lukaku, dal canto suo, ha già fatto la sua scelta e spera di non dover partire domenica per la tournéè in Australia con il resto della squadra. Antonio Conte lo vorrebbe in quella asiatica insieme all'Inter, che prende il via il 16 luglio. Dal vertice della prossima settimana arriveranno le risposte.