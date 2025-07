Monza, Lupinetti, Nene e Postiglione lasciano squadra Primavera

Il Monza ha annunciato "tre movimenti in uscita dalla Primavera biancorossa destinazione serie C: Tommaso Lupinetti all'U.C. Albinoleffe, Stephen Nene all'A.C. Renate 1947 e Niccolò Postiglione al Pineto Calcio". Lo comunica il club biancorosso in una nota sul proprio sito ufficiale. Lupinetti, centrocampista classe 2005, dalla stagione 2022-2023 ha collezionato 91 presenze e 11 gol in biancorosso, contribuendo alla promozione in Primavera 1 e al raggiungimento della salvezza nelle stagioni 2023-2024 e 2024-2025. Nene, attaccante del 2006, è cresciuto nel vivaio brianzolo e si è rivelato tra i protagonisti delle ultime due stagioni dei biancorossi in Primavera 1. È sceso in campo in 51 gare tra campionato e Coppa Italia Primavera, realizzando 6 reti. Postiglione, difensore classe 2005, è entrato a far parte del Monza nel gennaio 2024. Nelle ultime due stagioni con la Primavera ha totalizzato 55 presenze e 1 marcatura, risultando determinante nel conseguimento degli obiettivi della squadra.