Inzaghi e la maxi-offerta araba: l'Inter tiene aperta la porta Allegri

Il quale sarebbe ben contento di proseguire l'avventura in nerazzurro almeno quanto l'Inter vuole continuare a vederlo in panchina ma, come dicevamo qualche giorno fa, sarà inevitabile capire cosa gli verrà prospettato a livello di investimenti nella rosa, al di là di qualsiasi discorso economico sul contratto. Perché il lavoro di Inzaghi, apprezzato da dirigenza e spogliatoio, non trova conferme solo a livello di trofei (quest'anno la bacheca non si è ancora smossa ma chissà che il 31 maggio...): bisogna aggiungere la valorizzazione della rosa e l'arricchimento del club a fronte di mercati, soprattutto l'ultimo, ben diversi dalle squadre, soprattutto in Europa, con cui ha dimostrato di saper competere.