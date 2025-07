Inter, su Dumfries irrompe il City: Dodò tra i possibili sostituti

L'Inter rischia di dover rinunciare a Denzel Dumfries. La clausola rescissoria da 25 milioni presente nel contratto dell'olandese e che scade tra otto giorni è una tentazione forte per diversi club, in primis per il Manchester City. Pep Guardiola è alla ricerca di un terzino destro e Dumfries, reduce da 11 gol e 5 assist in nerazzurro lo scorso anno, è in cima alla lista del tecnico catalano. Dopo che il Barcellona si è tirato indietro nella corsa all'olandese, adesso la minaccia per l'Inter arriva da Manchester e la società nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di possibili sostituti. Tra i nomi che piacciono c'è quello di Dodò, protagonista con la Fiorentina negli ultimi anni in Serie A. Il brasiliano ha ancora due anni di contratto con i viola, la trattativa per il rinnovo non è semplice e l'Inter potrebbe inserirsi, mettendo sul piatto anche il cartellino di Sebastiano Esposito. Valutazioni che però verranno fatte solo dopo aver capito il futuro di Dumfries, con il City pronto a fare sul serio.