Juve, per Conceiçao serve sbrigarsi: clausola può salire a 45 milioni

Brutte notizie per la Juventus per la trattativa per il ritorno a Torino di Francisco Conceiçao. Trasformare l'affare da prestito secco e oneroso a definitivo, infatti, a oggi potrebbe costare 30 milioni ai bianconeri, come richiesta del Porto in base alla clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore. Una richiesta dalla quale i portoghesi non vogliono smuoversi e che impone una certa fretta alla Vecchia Signora, perché la clausola è destinata ad aumentare. Nel contratto, infatti, è inserita la deadline di metà luglio, oltre la quale la stessa clausola si alzerà del 50% e quindi andrà a toccare i 45 milioni di euro, 15 in più rispetto ai 30 di oggi .A queste cifre, fino a oggi, la Juventus non è disposta ad arrivare.