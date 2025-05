Mercato, investimenti, prospettive: Marotta e Oaktree, se volete Inzaghi ora tocca a voi!

L'offerta c'è, è concreta e molto, molto ricca. Anzi, stratosferica. L'Al Hilal fa sul serio: Fahad Bin Saad Bin Nafel, l'ambizioso e ricchissimo presidente del club arabo, vuole fortemente Simone Inzaghi alla guida della sua squadra. E per riuscirci ha messo sul tavolo 20 milioni di euro: ingaggio da far tremare le gambe e indurre in tentazione chiunque. Anche lo stesso allenatore dell'Inter, che non ha detto sì ma ha comunque prestato ascolto a quanto propostogli. Ora tutto è in stand-by e la ragione è semplice e cristallina: c'è Monaco all'orizzonte, la finale di Champions contro il Psg mette tutto in secondo piano.