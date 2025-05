Inter, l'Al Hilal tenta Inzaghi: sul piatto c'è un'offerta monstre da 20 milioni

In casa Inter l'attenzione è tutta puntata sul finale da brividi con lo scudetto e la Champions League nel mirino, ma nel frattempo continua a tenere banco anche il futuro di Simone Inzaghi. In attesa di novità da Appiano sul rinnovo, continuano a rincorrersi voci sempre più insistenti di un nuovo affondo dell'Al Hilal per il tecnico nerazzurro. Numeri alla mano, si parla di un'offerta monstre da venti milioni netti a stagione per guidare la squadra già al Mondiale per Club. Cifra che, nonostante un primo parere contrario della famiglia, avrebbe indotto il diretto interessato ad alcuni approfondimenti e riflessioni importanti sulla clamorosa proposta.