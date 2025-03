Inter, Zanetti: "Castro? Fa gol e non solo, normale piaccia a tutti. Romero completo ma costa"

"Castro sta facendo molto bene al Bologna. Al di là dei gol che può segnare, si vede che è un giocatore molto coinvolto. Oggi è un giocatore del Bologna, ma credo che i grandi talenti, soprattutto i giovani che si stanno mettendo in mostra, saranno sempre nel radar dei migliori club del mondo. Sono giovani, hanno margini di crescita evidenti e, senza dubbio, parliamo di attaccanti. Per questo, tanti club a livello internazionale lo staranno sicuramente seguendo". Così il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti sull'argentino, nel mirino dei nerazzurri per la prossima stagione, che ha rimpiazzato l'infortunato Lautaro nell'Albiceleste e con cui c'è un grande feeling ("Quando mi sono trasferito al Bologna mi ha mandato un messaggio a sorpresa e si è congratulato con me, si è reso disponibile per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno"). Il Bologna lo valuta non meno di 40 milioni.