Inter, Lautaro Martinez porta Castro? Il retroscena: "Mi ha scritto appena sono arrivato in Italia, che sorpresa"

Da un anno al Bologna, Santiago Castro ha fatto capire subito a tutti di che pasta è fatto. Fiuto del gol, sacrificio e la giusta dose di qualità che serve nel calcio moderno. In stagione sono già 8 gol i gol realizzati, l'ultimo all'Atalanta che è valso la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Le voci sul suo futuro sono già tante, con l'Inter che l'ha messo nel mirino per affiancarlo a Lautaro Martinez: in Viale della Liberazione infatti, sono convinti che possa ripercorrere le orme del capitano nerazzurro. Col Toro condivide la nazionalità e non solo: tra i due c'è già feeling come dimostrato da un retroscena svelato dallo stesso Castro.