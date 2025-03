L'Inter pensa già all'attaccante: Castro, Kristovic e Lucca nel mirino ma occhio al Napoli

Ecco perché Marotta, Ausilio e Baccin si stanno muovendo per cercare un attaccante e permettere a Lautaro e Thuram di rifiatare. Santiago Castro del Bologna piace molto. L'attaccante del Bologna, convocato in questi giorni con l'Argentina, rimpiazzerà proprio l'infortunato Martinez che ha lasciato il ritiro della nazionale Albiceleste. "Mi ha aiutato molto nel mio adattamento, mi ha mandato molti messaggi", ha detto Castro del connazionale nerazzurro e il feeling tra i due può essere un indizio in più su un possibile passaggio alla corte di Inzaghi. Il problema è che il Bologna non vuole scendere sotto la valutazione di 40 milioni, come riporta la Gazzetta dello Sport. L'Inter, però, potrebbe sfruttare la carta Fabbian. C'è un'opzione di riacquisto di circa 12 milioni e il centrocampista potrebbe essere inserito nella trattativa per Castro.