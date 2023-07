Inter, visite e firma per Cuadrado: striscione di "avvertimento" della Nord

inter

La Curva Nord accoglie il colombiano ex Juve: "Sta a te non farti più odiare"

In casa Inter è il giorno di Juan Cuadrado. Dopo essere atterrato a Milano martedì sera con un volo di linea da Madrid, per il colombiano oggi visite mediche e firma sul contratto annuale da 2,5 milioni di euro netti. In mattinata l'ex Juve è stato "accolto" al centro Coni (dove si è recato per ottenere l'idoneità sportiva) da uno striscione della Curva Nord inequivocabile: "Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare".

Cuadrado nella rosa nerazzurra occuperà il ruolo di vice Dumfries ma, vista l'esperienza del 35enne e il gradimento di Simone Inzaghi, si candida a mettere nelle gambe molti più minuti rispetto a quelli di Bellanova la scorsa stagione (in totale solo 656' in tutte le competizioni).

CUADRADO ALL'INTER: VISITE E FIRMA Mercoledì giornata di visite e firma per Cuadrado a Milano. Come di consueto i test fisici si divideranno in due parti. In mattinata il colombiano dovrà infatti recarsi al Coni per l’idoneità sportiva e alla clinica Humanitas. Poi, se non ci saranno imprevisti, sarà il momento della firma che lo legherà all’Inter per la prossima stagione con un ingaggio netto da 2,5 milioni di euro.

dite la vostra 19 lug 2023

CUADRADO ALL'INTER, LA POSIZIONE DEI TIFOSI La rabbia dei tifosi nerazzurri per l'arrivo del colombiano è scoppiata sui social ma non è andata in scena la contestazione tanto annunciata: un membro del club nerazzurro si è confrontato con i rappresentanti della Curva Nord. E si è giunti a un accordo: prima dell'inizio della stagione il tifo organizzato avrà modo di incontrare il colombiano per parlargli direttamente e spiegargli i valori del club meneghino. Nel frattempo l'accoglienza è stata molto fredda: solo uno striscione di avvertimento e niente benvenuto.

