Inter, tutto su Correa: partita la prima offerta alla Lazio

CACCIA ALL'ATTACCANTE

Il club nerazzurro punta dritto sull'argentino dopo l'infortunio di Marcus Thuram: sul piatto 5 milioni più 25 per il riscatto

Tutto su Joaquin Correa. L'Inter ha sciolto i dubbi su chi sarà il secondo attaccante in arrivo dopo Edin Dzeko. Le parole del ds della Lazio Igli Tare prima del debutto in campionato contro l'Empoli sono state chiare: l'argentino vuole andare via ed è in corso una trattativa con i nerazzurri. E l'infortunio al ginocchio di Marcus Thuram durante Bayer Leverkusen-Gladbach di ieri spiana decisamente la strada al Tucu. I prossimi giorni saranno decisivi.

Cambio deciso di rotta per l'Inter, che si era messa già al lavoro per assicurarsi Thuram con l'aiuto di Mino Raiola studiando la formula giusta per convincere il Borussia Moenchegladbach a lasciar partire il francese classe 1997 (25 milioni la prima proposta, ancora troppo bassa secondo i tedeschi). Ma il suo infortunio, che potrebbe lasciarlo fuori per un lungo periodo, ha costretto la dirigenza nerazzurra a rivedere i piani e le priorità. Ecco che allora, secondo il 'Corriere dello Sport', l'Inter avrebbe rotto gli indugi e già avanzato una prima offerta alla Lazio per Correa: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 25 per il riscatto.



La richiesta di Lotito è di 40 milioni, bonus compresi. I rapporti con il presidente biancoceleste sono piuttosto freddi e 'condizionati' dal trasferimento di Simone Inzaghi in nerazzurro ma le operazioni per Correa sono partite. L'attaccante ha assistito dalla tribuna del Castellani alla prima della Lazio in campionato. "Non è nelle condizioni mentali per giocare", ha detto Sarri alla vigilia, ammettendo che la situazione è tutta in divenire. Dal canto suo il giocatore non ha dubbi su quello che vuole, l'Inter, e l'interesse dell'Everton di Benitez non lo scalda.