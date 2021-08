Lazio, Tare: "Correa vuole andarsene, trattativa con l'Inter"

QUI LAZIO

Il ds biancoceleste sull'argentino: "Dipende tutto dai nerazzurri, lui vuole restare in Italia"

Igli Tare esce allo scoperto e fa il punto sulla situazione di Joaquin Correa: "Vuole lasciare la Lazio e andare a giocare altrove - ha ammesso il ds biancoceleste prima dell'esordio in campionato con l'Empoli -. C'è una trattativa in corso con l'Inter, vedremo come evolverà nelle prossime ore. Ora dipende tutto dai nerazzurri, il giocatore comunque vuole restare in Italia". Getty Images

Tare ha sottolineato come non ci siano tensioni tra la società e il giocatore e come le parti in causa stiano lavorando a una soluzione che accontenti tutti: "Ci sono i procuratori che stanno lavorando per risolvere il problema. Chi rimane qui deve essere contento, è fondamentale. Rispettiamo Correa perché si è sempre comportato bene. Anche in questo periodo è stato esemplare. Dobbiamo avere pazienza, si deciderà in un verso o nell’altro".

Quella che porta al Tucu si conferma dunque la pista più calda per l'Inter in questo momento. Sembra raffreddarsi, invece, quella che porta a Marcus Thuram, uscito infortunato nel corso della sfida tra Lekerkusen e M'Gladbach (finita 4-0 per il Bayer). Per l'attaccante francese si teme un infortunio al legamento collaterale che lo terrebbe fuori dai giochi per diverse settimane.

In attesa di capire quale sia l'entità dell'infortunio rimediato dal figlio di Lillian Thuram, il tecnico del Gladbach, Max Eberl, ha parlato delle voci di mercato che lo vogliono nel mirino dell'Inter: "Confermo che c'è stata una richiesta - ha detto a SkySport Deutschland -. L'infortunio lo conferma a Borussia? Volevamo tenerlo a prescindere dal problema di oggi. Vogliamo che i nostri migliori giocatori rimangano qui e Marcus è uno di loro".