Inter, tutto fatto per il rinnovo di Carlos Augusto: manca solo l'annuncio

12 Nov 2026 - 15:08
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© italyphotopress

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L'Inter si tiene stretta Carlos Augusto: i nerazzurri sono pronti a prolungare e adeguare il contratto (in scadenza nel 2028) del brasiliano fino al 2031. Un riconoscimento e un attestato di stima necessario dopo i primi mesi di stagione dell'ex Monza. Carlos è costantemente tra i migliori dei nerazzurri e, grazie alla sua duttilità, può essere impiegato in diverse posizioni: tanto da vice Dimarco quanto Bastoni. Anzi, le sue prestazioni hanno convinto Chivu a spingere l'azzurro al centro del terzetto difensivo per non dover rinunciare a nessuno. Ormai manca sempre meno: Carlos Augusto e l'Inter avanti insieme. 

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