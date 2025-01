Inter, vicino Tomas Perez: affare da 5 milioni di euro

L'Inter lavora per il futuro e guarda in Argentina. La visita a Milano del presidente dei Newell's Old Boys Ignacio Astore ha portato a una forte accelerata sul fronte Tomas Perez, centrocampista centrale classe 2005, tanto che l'affare sembra davvero vicinissimo alla fumata bianca per 5 milioni di euro complessivi (tre più un milione di bonus in caso di raggiungimento di 10 presenze in nerazzurro, un altro se arrivasse a venti) e quattro anni di contratto. Il giocatore nei prossimi giorni è atteso in Italia per visite e firma ed essere girato a un altro club italiano, secondo Tyc Sports sarà il Como, per poi aggregarlo nella prossima stagione all'Under 23 che nascerà entro l'estate.