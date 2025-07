Dopo un inizio di calciomercato tribolante, con il blocco degli acquisti imposto alla Lazio, Sarri può comunque abbozzare un sorriso per un primo "acquisto": Guendouzi ha infatti fatto sapere, tramite il suo entourage, che non ha alcuna intenzione di lasciare il club biancoceleste e quindi resterà a Roma anche la prossima stagione. In particolare, il francese non attiverà la clausola di rescissione da 50 milioni che gli permetterebbe di partire.