Un altro Ancelotti in Brasile: Davide è il nuovo allenatore del Botafogo

Inizierà dal Brasile la carriera da allenatore di Davide Ancelotti. Dopo aver seguito a lungo papà Carlo come vice sulle panchine di Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid, per Davide è arrivato il momento a 35 anni di fare il salto e diventare allenatore. Lo farà in Brasile, lì dove il padre ha deciso di sposare il progetto Seleçao in vista del Mondiale che si disputerà in America, Canada e Messico la prossima estate. Il Botafogo infatti ha deciso di puntare con forza su Davide Ancelotti dopo aver esonerato il tecnico Renato Paiva. L’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club nel derby contro il Palmeiras non è andata giù alla dirigenza del Fogao, che ha deciso di esonerare l’allenatore arrivato a febbraio a Rio de Janeiro. Il Botafogo ha trovato l'accordo con la federazione brasiliana per avere il via libera al doppio ruolo per Davide Ancelotti, che rimarrebbe così nello staff della Seleçao come vice di Carlo Ancelotti. L’obiettivo della dirigenza del Fogao era quello di trovare subito l'accordo, visto che il Botafogo sabato tornerà in a giocare nel Brasileirao dopo la deludente parentesi del Mondiale per Club americano. Appuntamento subito con un derby di Rio contro il Vasco da Gama, partita che rappresenterà l’esordio di Davide Ancelotti nella sua nuova carriera da allenatore.