Il Barça è fuori dalla corsa per Dumfries. Ora Premier o resta all’Inter

Tra queste squadre però non rientra il Barcellona. I blaugrana infatti non entreranno nella corsa a Denzel Dumfries, nonostante nei giorni scorsi si era parlato di un interesse concreto dei catalani. In questo momento il Barça - come riporta Marca - non ha la forza economica per investire sull’olandese e deve rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario spagnolo. Dopo aver inseguito a lungo Nico Williams i blaugrana hanno dovuto mollare la presa sull’esterno della nazionale spagnola, che ha deciso di rinnovare il suo contratto con l’Athletic Bilbao fino al 2035. Come per Nico Williams, il Barcellona deve alzare bandiera anche per Dumfries in un’operazione che comunque non rientrava nelle priorità assolute dei catalani. Il titolare per Hansi Flick a destra è Jules Koundé e il tecnico tedesco crede anche nel giovane Hector Fort, prodotto della cantera che ha dimostrato di poter essere una valida alternativa al francese. Dumfries era finito nel mirino del Barcellona grazie soprattutto alle due prestazioni straordinarie nella semifinale di Champions, dove l’olandese è stato trascinatore assoluto con due gol e tre assist nei 210 minuti giocati.