Messi, sirene arabe: dopo Miami lo vuole l'Al-Ahli

Lionel Messi sta ancora incantando in MLS con l'Inter Miami e nonostante i 38 anni sta dimostrando di fare la differenza. Per questo, con il contratto in scadenza a dicembre di quest'anno, cominciano a suonare sirene arabe per l'argentino. In particolare, come riporta L'Equipe, sarebbe l'Al-Ahli ad aver puntato Messi. Lo stipendio non spaventa e l'idea di ricreare, a partire da gennaio 2026, la supersfida Messi-Ronaldo infiamma già gli animi degli sceicchi. Un antipasto del Mondiale che rivedrà i due fenomeni protagonisti dopo ormai due decenni di storica rivalità.