Inter, Taremi sceglie l'Olympiacos: "Entusiasta, arrivo in un grande club"

Il futuro di Mehdi Taremi ha trovato soluzione nella giornata di sabato. L'Inter da tempo aveva deciso di cederlo e, dopo numerose piste sfumate, l'Olympiacos è riuscito a ottenere il sì dell'attaccante iraniano, che oggi firmerà un biennale mentre il club nerazzurro incasserà 2,5 milioni di euro. Arrivando in Grecia, il 33enne è stato intercettato dai giornalisti locali che hanno strappato le prime dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui, l'Olympiacos è una squadra rinomata e prestigiosa. Sono entusiasta di questa opportunità". Nessuna paura per la concorrenza interna: "El Kaabi e Yaremchuk? Ora siamo compagni, il nostro obiettivo è aiutare la squadra".