Inter, Taremi sceglie l'Olympiacos: "Entusiasta, arrivo in un grande club"

L'attaccante iraniano saluta i nerazzurri, a cui andranno 2,5 milioni di euro
Il futuro di Mehdi Taremi ha trovato soluzione nella giornata di sabato. L'Inter da tempo aveva deciso di cederlo e, dopo numerose piste sfumate, l'Olympiacos è riuscito a ottenere il sì dell'attaccante iraniano, che oggi firmerà un biennale mentre il club nerazzurro incasserà 2,5 milioni di euro. Arrivando in Grecia, il 33enne è stato intercettato dai giornalisti locali che hanno strappato le prime dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui, l'Olympiacos è una squadra rinomata e prestigiosa. Sono entusiasta di questa opportunità". Nessuna paura per la concorrenza interna: "El Kaabi e Yaremchuk? Ora siamo compagni, il nostro obiettivo è aiutare la squadra".
Contando quanto riceverà per il cartellino e il costo a bilancio dell'ingaggio lordo (aveva un contratto da 3 milioni netti a stagione per altri due anni), l'Inter risparmierà circa 10 milioni di euro totali. Per Taremi si chiude dunque la parentesi nerazzurra, sfortunata dal punto di vista delle prestazioni: arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Porto, ha giocato 43 partite (quasi tutte da subentrato) segnando solo 3 gol. Una curiosità: all'Olympiacos troverà Lorenzo Pirola, prodotto delle giovanili dell'Inter, che dalla scorsa stagione si era trasferito in Grecia.
