MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Taremi sceglie l'Olympiacos: "Entusiasta, arrivo in un grande club"

L'attaccante iraniano saluta i nerazzurri, a cui andranno 2,5 milioni di euro

31 Ago 2025 - 10:55

Il futuro di Mehdi Taremi ha trovato soluzione nella giornata di sabato. L'Inter da tempo aveva deciso di cederlo e, dopo numerose piste sfumate, l'Olympiacos è riuscito a ottenere il sì dell'attaccante iraniano, che oggi firmerà un biennale mentre il club nerazzurro incasserà 2,5 milioni di euro. Arrivando in Grecia, il 33enne è stato intercettato dai giornalisti locali che hanno strappato le prime dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui, l'Olympiacos è una squadra rinomata e prestigiosa. Sono entusiasta di questa opportunità". Nessuna paura per la concorrenza interna: "El Kaabi e Yaremchuk? Ora siamo compagni, il nostro obiettivo è aiutare la squadra".

Contando quanto riceverà per il cartellino e il costo a bilancio dell'ingaggio lordo (aveva un contratto da 3 milioni netti a stagione per altri due anni), l'Inter risparmierà circa 10 milioni di euro totali. Per Taremi si chiude dunque la parentesi nerazzurra, sfortunata dal punto di vista delle prestazioni: arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Porto, ha giocato 43 partite (quasi tutte da subentrato) segnando solo 3 gol. Una curiosità: all'Olympiacos troverà Lorenzo Pirola, prodotto delle giovanili dell'Inter, che dalla scorsa stagione si era trasferito in Grecia.

