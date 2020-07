Inter, Suarez chiama Lautaro al Barça: "Lo aiuteremo ad ambientarsi"

MERCATO

Non solo Lionel Messi, ora anche un altro big del Barcellona si espone in prima persona "chiamando" Lautaro Martinez in Catalogna: "È un grandissimo giocatore - ha detto Luis Suarez in un'intervista al quotidiano Sport - È in un periodo in cui sta giocando ad altissimo livello all'Inter. Non è facile arrivare in Italia dall'Argentina e dimostrare tutto ciò che ha dimostrato lui, specialmente in un calcio complicato come quello italiano. È giovane, se arriverà al Barcellona lo aiuteremo ad ambientarsi".

Suarez, insomma, guarda già avanti e pensa a come potrà dare una mano al Toro in caso di approdo in blaugrana, confermando come il suo arrivo sia ben visto dai senatori: "Cercheremo di aiutarlo per far sì che possa sentirsi a suo agio". Quello dell'uruguaiano, fanno notare i media catalani, è un endorsement importante, perché Lautaro potrebbe essere il giocatore destinato a raccogliere la sua eredità in termini tattici. Le parole del Pistolero, in ogni caso, evidenziano come in casa Barça ci sia l'intenzione di mettere pressione all'Inter, anche dopo che è scaduta la clausola rescissoria. L'attaccante argentino è il grande obiettivo di mercato e le manovre per avvicinarlo sono ormai entrate nel vivo.