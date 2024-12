Inter, stasera occhi su Bijol: il difensore attende una chiamata. Nuovo sondaggio per Arnautovic

In ottica mercato l'ottavo di Coppa Italia (diretta esclusiva su Italia1) potrebbe essere una vetrina ideale per mettere in risalto alcuni dei calciatori non centrali nel progetto di Inzaghi e potenzialmente cedibili nel prossimo mese. Il riferimento è soprattutto a Marko Arnautovic , per il quale ha effettuato un sondaggio anche il Monza secondo Il Corriere della Sera. I brianzoli però, spaventati dall'elevato ingaggio, si sarebbero girati dall'altra parte. In caso di gol, altri club potrebbero fiondarsi sull'ex Bologna, accostato con frequenza al Torino nelle ultime settimane.