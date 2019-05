Inter, spunta Falcao per il dopo Icardi: il Monaco vuole 25 milioni

02/05/2019

Nonostante le rassicurazioni di Wanda Nara resta del tutto incerto il futuro di Icardi con la maglia dell'Inter, che nel frattempo si guarda intorno a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dagli spagnoli di Don Balon, i nerazzurri stanno pensando a un giocatore affidabile e d'esperienza come Radamel Falcao , in uscita dal Monaco e con un costo accessibile: per il colombiano, infatti, adesso servono 25 milioni di euro.

Le frizioni tra il club di Suning e Icardi potrebbero avere come epilogo la cessione di Maurito in estate e così, a quel punto, ai nerazzurri servirebbe un sostituto all'altezza. Il nome nuovo, secondo Don Balon, è appunto Falcao, che a 33 anni è pronto per una nuova avventura in Italia dopo aver giocato in Liga, Premier e Ligue 1.



Il profilo del colombiano, inoltre, sarebbe particolarmente gradito all'Inter, che affiancherebbe a Lautaro Martinez un giocatore in grado di dare parecchie garanzie anche senza la certezza di un posto da titolare. Per averlo servono 25 milioni di euro: una cifra alla portata dei nerazzurri, soprattutto con la qualificazione alla prossima Champions ormai sempre più vicina.