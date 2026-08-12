Molina: "Roma grande club, squadra forte con tifosi passionali"

"Fin dal primo momento mi hanno fatto sentire a casa e sono molto felice. Sia il mister che la società hanno voluto fortemente che venissi alla Roma e per questo voglio ringraziarli. Spero di essere subito pronto per allenarmi e mettermi a disposizione della squadra. Ho scelto la Roma perché penso che sia un grandissimo club, con tifosi davvero molto passionali. La squadra è forte e negli ultimi anni ha fatto grandi cose. Tutto questo mi ha portato a scegliere la Roma. Sono davvero contento di essere arrivato qui e sono molto felice". Così l'argentino Nahuel Molina, neo acquisto della Roma, si è presentato ufficialmente ai tifosi in una video intervista sui canali del club. "L'arrivo all'aeroporto è stato bellissimo. Quando sono uscito c'erano tante persone che cantavano il mio nome. Per me è stato un grande piacere e spero di poter ripagare l'affetto dei tifosi. Ho già parlato con i miei compagni e anche loro sono stati uno dei motivi che mi hanno spinto a venire alla Roma, perché li conosco bene, così come conosco anche altri giocatori della squadra. Penso che questo sarà molto positivo per me e mi aiuterà ad ambientarmi nella nuova squadra durante le prime settimane e i primi mesi", ha sottolineato.