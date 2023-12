Inter, sostituto di Cuadrado cercasi: Buchanan primo obiettivo

MANOVRE NERAZZURRE

Lo stop del colombiano costringe i nerazzurri a intervenire a gennaio. Ma anche in attacco qualcosa si muove

Marotta ha ribadito più volte che a gennaio l'Inter non andrà sul mercato, ma lo stop di Cuadrado ha costretto i nerazzurri a cambiare i piani. Bisogna mettere una toppa alla fascia destra visto che il colombiano resterà fuori sino quasi a fine stagione. Il nome che nelle ultime ore circola con sempre più insistenza è quello di Tajon Buchanan. In realtà, il canadese del Bruges è seguito da tempo da Ausilio, che a questo punto potrebbe anticipare i tempi di un'operzione in programma per l'estate.

Vedi anche inter Inter, Cuadrado: "Ho giocato con un dolore insopportabile e se non mi opero sarà peggio" L'esterno offensivo classe 1999 andrà in scadenza nel 2025 e pare non aver intenzione di rinnovare. Anche per questo potrebbe trattarsi di un affare low-cost, attorno ai 5 milioni di euro. In alternativa, riecco Tiago Djalò, che come Buchanan potrebbe arrivare ad Appiano con qualche mese di anticipo.

Se quello dell'esterno è un buco da colmare senza se e senza ma, anche in attacco l'Inter starebbe pensando a ritoccare qualcosa. Pure in questo caso, se a basso costo. Sanchez e Arnautovic finora non hanno risposto alle aspettative e non solo causa infortuni. Mehdi Taremi sarebbe il preferito, ma difficilmente l'iraniano lascerà il Porto a stagione in corso visto che i Dragoes sono ancora in corsa in Champions League. Altrimenti ecco Luis Muriel. Il colombiano andrà in scadenza a giugno e per questo l'Atalanta potrebbe aprire a una cessione anticipata per non perderlo a zero. Operazione comunque non proprio facile visto che Gasperini non vorrebbe perderlo. Se ne riparlerà, comunque, dopo la Supercoppa italiana.