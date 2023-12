Inter, Cuadrado: "Ho giocato con un dolore insopportabile e se non mi opero sarà peggio"

INTER

L'esterno colombiano conferma l'intervento al tendine d'Achille. Starà fuori almeno tre mesi

© ipp "Ho lottato con dolori ai tendini e ho fatto tutto ciò che un atleta può fare per recuperare, e mi sono anche allenato e giocato con un dolore che a volte diventa insopportabile e non mi permette di dare il 100%. Ho passato in rassegna tutte le opzioni terapeutiche evitando l'intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione". Juan Cuadrado conferma su Instagram l'operazione al tendine d'Achille, che verrà effettuata a Turku, in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, un luminare della chirurgia tendinea.

"Sono sempre stato un calciatore che dà tutto, che dà sempre il massimo dentro e fuori dal campo - ha detto ancora l'esterno colombiano dell'Inter, che dovrà stare lontano dai campi almeno tre mesi - Mi rende molto triste in questo momento non aver potuto farlo per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità. Ma avanti sempre con fede in Dio".