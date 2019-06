Inter, sorpresa Dani Alves: "Con lui Serie A ancora più attrattiva”

24/06/2019

Non solo la pazza idea Vidal, l'Inter ha messo nel mirino anche un altro ex juventino: Dani Alves. Stando a quanto riporta France Football, infatti, Antonio Conte avrebbe chiesto il terzino appena svincolatosi dal Psg come interprete esperto per la corsia esterna nel suo 3-5-2, ruolo che il brasiliano ha già ricoperto in passato. "E con lui la Serie A potrebbe essere ancora più attrattiva”, si legge sul quotidiano francese, che comunque sottolinea che non solo i nerazzurri sono interessati all'ex Barcellona.