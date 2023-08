Inter, l'attesa per Sommer è finita: nerazzurri pagano la clausola, Inzaghi ha il portiere

MANOVRE NERAZZURRE

I nerazzurri rompono gli indugi pagando la clausola per il portiere, oggi la comunicazione al Bayern

L'Inter non vuole più aspettare il Bayern per Yann Sommer ed è disposta a pagare la clausola per il portiere. Dopo settimane di tira e molla e con il via libera del giocatore a trasferirsi a Milano, i nerazzurri hanno deciso infatti di affondare il colpo e versare nelle casse bavaresi quei 6 milioni che permetterebbero al giocatore elvetico di liberarsi e arrivare alla corte di Simone Inzaghi. Una scelta, quella dell'Inter, presa per non continuare ad aspettare e, soprattutto, per non rovinare i rapporti col Bayern che nelle ultime settimane ha fatto di tutto pur di trattenere il portiere in attesa di trovare il sostituto.

Ma l'attesa ha fatto accrescere i malumori, ha portato la squadra di Inzaghi a giocare la tournée in Giappone senza quello che sarebbe stato il portiere titolare della stagione che prenderà il via il 18 agosto e, soprattutto, ha portato la dirigenza nerazzurra a guardare sempre le sfide del Bayern nella speranza che Sommer non si infortunasse. Perché in caso di ko il danno sarebbe stato irreparabile per l'Inter, che dopo aver perso Vicario e aver avuto l'ok dell'elvetico, sarebbe rimasta a bocca asciutta. Vedi anche Mercato Inter, non solo Scamacca: l'alternativa è Beto dell'Udinese

E allora meglio tagliare la testa al toro affondando e pagando i 6 milioni di clausola, nonostante l'obiettivo iniziale fosse quello di risparmiare sul costo del cartellino del portiere svizzero. Ma le trattative con i bavaresi non sono andate come previsto, con Tuchel e la dirigenza che hanno alzato il muro "blindando" l'estremo difensore in attesa di un sostituto di livello che potesse prendere il posto di Neuer il cui recupero desta ancora qualche dubbio. Il nome del futuro portiere del Bayern ancora non è arrivato, anche se Bounou sembra a un passo, ma dalle parti di viale della Liberazione la pazienza è finita.

Nella giornata odierna Zhang comunicherà quindi ai bavaresi la volontà di avvalersi della clausola e già da oggi i 6 milioni potrebbero essere versati nelle casse del Bayern per portare Sommer a Milano già dalle prossime ore. Una volta pagata la clausola, infatti, si organizzeranno i voli per visite e firma del giocatore che potrebbero arrivare già a inizio settimana. Resta da sciogliere poi il nodo del secondo, con Trubin bloccato dalla Shakhtar e Audero che piace, ma solo in prestito.

PROPOSTO TOMIYASU PER LA DIFESA - E avanzando di reparto, dall'Arsenal potrebbe arrivare il colpo per la difesa. I Gunners, infatti, avrebbero proposto ai nerazzurri Takehiro Tomiyasu, nazionale giapponese che in Serie A ha fatto bene con la maglia del Bologna. Il nipponico, dopo un anno con tanti alti e bassi, è finito ai margini della squadra di Arteta che avrebbe aperto alla cessione. L'idea di averlo in prestito, magari con diritto di riscatto, stuzzicherebbe Marotta, col Tomiyasu che ha dalla sua un prezzo contenuto rispetto ad altri colleghi di reparto e, soprattutto, la conoscenza di lingua e campionato.