Inter-Solet, via alla trattativa con l'Udinese: le cifre sul tavolo

L'Inter prepara l'affondo per Oumar Solet. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di 'consegnarlo' a Chivu per il ritiro di metà luglio in Germania. Il difensore dell'Udinese, con cui ha un contratto fino al 2027, avrebbe già dato il suo ok all'Inter per un accordo fino al 2031 a poco più di due milioni a stagione, 'snobbando' l'interesse da parte di club francesi e inglesi. Ora c'è da lavorare sul fronte del club friulano, che per il francese classe 2000 chiede 25 milioni di euro e al momento non accetta l'inserimento nella trattativa di eventuali contropartite tecniche. L'offensiva è partita: l'Inter punta a ottenere un prestito oneroso sui 2,5 milioni con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il primo di febbraio 2027. Solet potrebbe giocare in tutti e tre i ruoli della difesa di Chivu. Trentotto le presenze del giocatore nell'ultima stagione all'Udinese con tre gol all'attivo. Nei giorni scorsi per Solet è arrivata l'archiviazione del procedimento penale a suo carico per violenza sessuale. In casa Inter dunque, il riassetto della difesa - con l'addio di Acerbi, il futuro incerto di Bisseck che ha diverse pretendenti tra cui il Bayern Monaco, e la proposta di rinnovo a stipendio ridotto offerta a De Vrij e ancora in attesa di risposta - parte dal francese, che ha superato Muharemovic del Sassuolo nella lista della dirigenza nerazzurra.