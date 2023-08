Inter, si scalda la pista Maxime Lopez: serve un vice Calha

© ipp

In casa Inter si scalda la pista Maxime Lopez. Secondo quanto si apprende, nelle ultime ore i contatti tra i nerazzurri e il Sassuolo per il centrocampista francese si starebbero intensificando. Nel dettaglio, dopo che è saltato l'affare Samardzic, Marotta e Ausilio non sarebbero convinti di Stefano Sensi e starebbero cercando un vice Calhanoglu da piazzare eventualmente in regia per far rifiatare il turco nei diversi impegni di campionato, Champions e Coppa Italia. Situazione che avrebbe accelerato la trattativa last-minute per Maxime Lopez, mediano neroverde con le caratteristiche giuste per puntellare il reparto.