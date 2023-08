Inter, è il giorno di Pavard: visite mediche iniziate, poi la firma

PAVARD-DAY

Inzaghi ha blindato la difesa col francese, che saluta il Bayern Monaco dopo quattro anni

"Arriva Benji l'interista". Così Pavard, in volo verso Milano, si è presentato ieri ai tifosi nerazzurri. Che già stimano l'ormai ex difensore del Bayern Monaco, prossimo alla firma col club di Viale della Liberazione. Poi il "Forza Inter" pronunciato all'aeroporto di Linate ha fatto il resto. L'affetto per il francese, pagato 30 milioni di euro più bonus ai bavaresi, è già tanto: i supporters dei meneghini glielo dimostreranno pure stamane nel corso delle visite mediche, che avranno il loro clou al Coni di Via Piranesi. Un iter già noto, seguito dalla firma sul contratto in sede, programmata per il pomeriggio. Il classe 1996, vittorioso di un Mondiale con la Francia, è il grande rinforzo di Inzaghi per la difesa: il tecnico piacentino punta di averlo a disposizione già domenica pomeriggio, a San Siro, con la Fiorentina.

Tra allenamenti saltati, e facce che lasciavano poco spazio ad interpretazioni, Pavard ha fatto quasi di tutto per sposare il progetto dell'Inter: l'ex Stoccarda firmerà un contratto da 5 milioni di euro per cinque stagioni. La trattativa Inter-Bayern è finita per essere una telenovela, ma dall'esito dolce per i 19 volte Campioni d'Italia: il 27enne andrà così a comporre il trio difensivo assieme a Acerbi (o De Vrij) e Bastoni.