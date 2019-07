Nainggolan lascia il ritiro dell'Inter e torna a Milano. Ma ci sarà in Cina

14/07/2019

Dopo Mauro Icardi, che sabato è tornato a casa e per proseguire il suo lavoro di ricondizionamento atletico da solo ad Appiano Gentile, anche Radja Nainggolan ha lasciato il ritiro di Lugano. Il belga, sul mercato esattamente come l'argentino, è stato escluso (come previsto) dai convocati per la prima uscita stagionale dei nerazzurri contro il Casino Lugano: di comune accordo con la società ha quindi fatto ritorno a Milano, anche per poter stare vicino alla moglie.



Dopo aver lavorato a parte questa mattina, Radja passerà così qualche ora in famiglia prima di partire con il resto della squadra per la tournée in Asia.