Calciomercato, Inter-Lukaku: pronta un'offerta da 60 milioni più bonus

14/07/2019

Antonio Conte avrebbe voluto il nuovo centravanti in ritiro, ma con Mauro Icardi a casa per le note ragioni e Lautaro Martinez in vacanza dopo la Copa America, dovrà fare di necessità virtù perché la trattativa per Romelu Lukaku va per le lunghe e stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, le parti sono ancora lontane.

Nel primo colloquio con il Manchester United, l'Inter ha ottenuto il sì al pagamento dilazionato, così ora è pronta a formulare la prima offerta: 60 milioni in tre anni più bonus, per avvicinarsi almeno a 70 milioni. Non basterà per ottenere le firme sul contratto di cessione. A queste cifre i Red Devils diranno no ad Ausilio e Marotta.



Com'è noto, la richiesta del Manchester United è di 83 milioni, per cui è praticamente impossibile convincere gli inglesi ad accettare uno sconto di circa il 20%. Ma è chiaro che servirà per avviare la trattativa: la volontà del giocatore è quella di essere allenato da Conte e la sua assenza nel primo test dei Red Devils dimostra che di fatto il club non punta su di lui e, anzi, lo preserva da possibili infortuni. L'agente Pastorello disse che bisognava fare in fretta, l'impressione è che bisognerà avere un po' di pazienza.