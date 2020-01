Inter, senti Solskajer: "La prossima estate Sanchez tornerà al Manchester United"

Proprio nei giorni in cui la squalifica di Lautaro Martinez gli apre le porte dell'11 titolare, Alexis Sanchez apprende che il suo tempo all'Inter sta per finire. Arrivato in prestito secco dal Manchester United, l'attaccante cileno avrà una nuova chance con i Red Devils. E' stato Ole Gunnar Solskajer ad annunciarne il ritorno: "La prossima estate Sanchez tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati sul suo conto".