Inter-Conte, poche ore all'incontro decisivo: possibile già in serata

LA TRATTATIVA

Ci siamo: mancano poche ore all'incontro decisivo tra Inter e Antonio Conte. Appuntamento, per ora, fissato per domani in giornata, ma è possibile anche che le parti decidano di vedersi già stasera. Luogo ovviamente sconosciuto e esito tutt'altro che scontato. Le parole del tecnico dopo la finale d'Europa League persa hanno fatto pensare immediatamente all'addio, ma in questi giorni la dirigenza nerazzurra ha cercato di mediare. La partita è ancora tutta da giocare.

Al tavolo ci saranno Zhang, Marotta e Ausilio da un parte e Conte dall'altra. I primi dovranno convincere l'allenatore a restare offrendogli garanzie non solo sul progetto, ma anche umane. Qui dove l'ex Juve si è sentito tradito e abbandonato come più volte ha fatto capire via stampa. La volontà della proprietà è quella di proseguire con Conte, ma se non sarà possibile bisognerà discutere sulle modalità dell'addio e qui entrano in gioco i milioni di euro. L'esonero non è all'ordine del giorno e quindi il club accetterà solo le dimissioni. Bisogna fare in fretta anche perché la nuova stagione è già alle porte l'Inter rischia di rimanere senza il sostituto: quelche potrebbe essere tentato dal

