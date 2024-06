Inter, senti Asllani: "Resto sicuramente. L'Italia? Proveremo a batterla"

Prima la festa scudetto, adesso l'Europeo da titolarissimo. Kristjan Asllani è atteso da settimane impegnative con la sua Albania in Germania: sfiderà anche l'Italia e quindi alcuni sui compagni all'Inter. Ma la testa va sempre lì, al club nerazzurro dove il regista ex Empoli non ha intenzione di schiodarsi: "Sì, è stato bellissimo vincere lo scudetto nel derby col Milan, specialmente per chi come me è interista da sempre - le sue parole a Sportmediaset -. Arrivare alla seconda stella così ci ha reso contenti: il gruppo in questa stagione era compatto e forte. Il traguardo raggiunto è stato un premio per questo. La Champions? L'Inter deve puntare sempre più in alto possibile. Io sono molto contento all'Inter, anche nella scorsa stagione i miei compagni mi hanno aiutato. Ho dei giocatori fortissimi davanti, non mi resta che imparare. Sicuramente resterò, sono in uno dei club migliori al mondo".