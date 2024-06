L'Inter non molla Gudmundsson, per la porta c'è anche Mandas

© Getty Images

Gudmundsson "è uno dei ragazzi a cui vogliamo bene e a cui noi tutti abbiamo fatto l'augurio di poter inserire il suo sogno". Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo 'saluta' di fatto l'attaccante islandese, grande protagonista dell'ottima stagione dei rossoblù e finito nel mirino dell'Inter, ma non solo. Anche Juventus e Napoli si sono messe sulle sue tracce. Lui stesso ha detto di sentirsi pronto "per il grande salto". La dirigenza interista non molla la presa, forte anche del gradimento per la destinazione nerazzurra espressa dal giocatore, ma per far partire l'assalto serve fare cassa per soddisfare o almeno avvicinarsi alle richieste del Genoa, che vuole 30 milioni di euro. A far posto a Gudmundsson sarebbe Arnautovic, che piace alla Fiorentina e al Galatasaray. Finora però nessun interesse concreto per l'austriaco. Inzaghi poi vuole una quinta punta e qui si fa il nome di Pinamonti, scuola Inter, reduce dalla retrocessione con il Sassuolo.