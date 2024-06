L'Italia verso Euro 2024: la lista ufficiale dei 26 convocati di Spalletti. Esclusi Provedel, Ricci e Orsolini

© Getty Images

L'Italia di Luciano Spalletti è ufficialmente pronta a partire per Euro 2024. Il ct azzurro ha sciolto le riserve diramando la lista dei 26 calciatori convocati che prenderanno parte all'Europeo con la Nazionale. Tre i giocatori tagliati dai 29 presenti a Coverciano, ma che resteranno a disposizione fino al giorno prima dell'esordio contro l'Albania in caso di forfait. Come previsto convocato Nicolò Barella nonostante l'infortunio.