L'Inter pensa già al 2025: piaccino Scalvini e Buongiorno

La programmazione è stata uno dei segreti dell'Inter di questi ultimi anni, metodologia di lavoro sul mercato che - per esempio - si intravede anche per l'estate 2024: Taremi e Zielinski a parametro zero per sostituire Sanchez e Sensi (ma probabilmente anche Klaassen) vanno proprio in questa direzione. Ma il club nerazzurro va oltre e pensa già a giugno 2025, quando due pilastri della difesa come de Vrij e Acerbi andranno a scadenza con l'italiano che avrà 37 anni e l'olandese 35 e non è detto che rinnovino il contratto, o magari arriverà il prolungamento solo per uno dei due.