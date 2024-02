Inter, Taremi arriva a giugno. La conferma arriva dal presidente del Porto: "Non posso farci nulla"

PARAMETRO ZERO

L'attaccante iraniano si trasferirà a parametro zero e firmerà un biennale con la società nerazzurra

Mehdi Taremi sarà un nuovo giocatore dell'Inter a partire da luglio 2024 e anche il presidente del Porto, Pinto da Costa, ha perso le speranze di poter cambiare lo scenario. "Taremi è un giocatore importante, ma non ci possiamo fare più nulla - ha commentato il numero del club portoghese -. Accade in qualsiasi altro club, perfino al Psg, un giocatore a fine contratto è libero di scegliere il proprio futuro. Gli posso solo augurare di essere felice".

Senza troppi di giri di parole da Costa ha confermato la notizia che era nell'aria da diverse settimane, ufficializzando di fatto l'addio con Taremi a fine stagione. La destinazione dell'attaccante iraniano, attualmente fermo ai box per infortunio, è la Serie A e più precisamente l'Inter che, come sempre negli ultimi anni, sui parametro zero si è mossa con largo anticipo rispetto alla concorrenza.

Con l'Inter Taremi, 32 anni a luglio all'arrivo in Italia, firmerà un contratto biennale fino al 2026 con opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione a 3 milioni di euro netti a stagione. Presto saranno fissate le visite mediche del giocatore a Milano dopo che il primo appuntamento, previsto a inizio febbraio, è stato rinviato per gli impegni europei del Porto.