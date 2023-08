Inter-Samardzic, altro colpo di scena: trattativa congelata

Ennesimo colpo di scena nella telenovela di mercato sul passaggio di Lazar Samardzic all'Inter. Il centrocampista serbo, che solo oggi aveva tranquillizzato un tifoso sul buon esito della trattativa dopo la frenata delle ore precedenti ("Certo che firmo"), sta infatti per fare ritorno a Udine: la trattativa è al momento congelata e il giocatore avrà alcuni giorni di tempo per decidere se accettare o meno le condizioni dell'Inter, che non ha voluto cambiare di una virgola gli accordi già raggiunti nonostante le richieste dell'entourage del giocatore dell'Udinese. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club bianconero dovrebbe comunicare al giocatore che non sarà ceduto a nessuno se non all’Inter. Udinese che a questo punto deciderà se chiudere lo stesso per Fabbian visto che le trattative ora sono slegate.