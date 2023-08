L'Inter insiste per Arnautovic nonostante le smentite del Bologna

LA TRATTATIVA

Il responsabile dell'area tecnica Sartori lo ha dichiarato incedibile ma la dirigenza nerazzurra continua a lavorare per portare l'attaccante a Milano

L'obiettivo dell'Inter è chiaro: abbassare il muro delle richieste del Bologna e riportare Arnautovic in nerazzurro. Gli emiliani chiedono almeno 7-8 milioni di euro (più bonus). Cifra ritenuta eccessiva per un 34enne e la dirigenza nerazzurra sta lavorando per abbassare a 6 il prezzo dell'attaccante. La trattativa, insomma, va avanti nonostante le parole del responsabile dell'area tecnica rossoblù Giovanni Sartori: "Devo ripetere quanto detto un anno fa da Marco Di Vaio quando si parlava di un suo trasferimento al Manchester United. E' incedibile e resterà al Bologna".

Meno sicuro della permanenza in Emilia dell’austriaco è il suo allenatore Thiago Motta, che dopo la partita di Coppa Italia vinta contro il Cesena ha detto ai microfoni di Italia 1: "Conosco il mercato e tutto è possibile. Mi concentro su quello che dobbiamo fare con quello che abbiamo a disposizione, poi vediamo per il futuro". La pista Arnautovic-Inter è vivissima e in casa nerazzurra c'è ottimismo per una conclusione positiva della trattativa.