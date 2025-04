Inter: Inzaghi chiama a raccolta la squadra. Con la Roma rientrano Dumfries e Zielinski, Thuram per il Barça

Una giornata di riposo per smaltire la delusione e ricaricare le batterie in vista di due impegni, quello di domenica alle 15 contro la Roma in campionato e di mercoledì prossimo a Barcellona contro i blaugrana nella semifinale di andata di Champions League, cruciali per la stagione dell'Inter. Alla ripresa della preparazione e prima di cominciare l'allenamento, mister Inzaghi ha radunato tutta la squadra in mezzo al campo: una decina di minuti per analizzare gli errori commessi nel derby di ritorno di Coppa Italia e per caricare il gruppo dopo due sconfitte di fila (Bologna e Milan), chiamandolo a raccogliere energie e concentrazione per ripartire con il piede giusto. Per il tecnico nerazzurro le buone notizie arrivano da Dumfries e Zielinski, che si sono allenati in gruppo e dunque saranno a disposizione per la sfida contro i giallorossi dell'ex Ranieri, magari non dall'inizio ma a gara in corso. Servirà invece qualche giorno in più a Thuram, che ha lavorato ancora a parte e punta a rientrare contro il Barcellona, magari già da titolare. Contro la Roma dovrebbe essere ancora Correa ad affiancare capitan Lautaro Martinez in attacco per la terza gara consecutiva. Il Tucu è favorito su Arnautovic e Taremi. Mancheranno all'appello Bastoni e Mkhitaryan, squalificati: dentro dal 1' Carlos Augusto e Frattesi.