Inter, proposto e... valutato: Nico Gonzalez nella rosa nerazzurra per la fascia

04 Ago 2026 - 14:50
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Mentre su Moussa Diaby pare irrompere il Bayer (per il quotidiano tedesco Bild la trattativa tra il club di Leverkusen e l'Al-Ittihad è "in fase avanzata"), nella rosa dei profili monitorati dall'Inter per la fascia destra (Cristian Chivu è stato chiaro nel porre l'attenzione sulla lacuna presente sulle corsie esterne nerazzurre) c'è anche Nico Gonzalez. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno avuto contatti con l'entourage dell'attaccante della Juventus (l'anno passato in prestito all'Atletico Madrid): per la precisione, l'argentino è stato proposto e l'Inter sta valutando la situazione. Al momento Nico è in vacanza post Mondiale ma ha già comunicato al club bianconero che vorrebbe cambiare maglia dopo che tra la Juve e i Colchoneros non è stata trovata un'intesa per la sua permanenza in Spagna. La sua valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni e i bianconeri prendono in considerazione solo la cessione a titolo definitivo.

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