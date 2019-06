Inter: pronto l'affondo per Lukaku, Agoumé a Milano per le visite

28/06/2019

Il muro United non fa paura. L 'Inter punta dritto su Lukaku e ha avanzato una prima proposta per un prestito biennale a 10 milioni di euro con riscatto obbligatorio a 60. Cifra che non soddisfa ancora le richieste dei Red Devils. Le varie contropartite tecniche, da Nainggolan a Icardi a Perisic non convincono: cash e basta. Da lunedì i dirigenti nerazzurri spingeranno sull'acceleratore per il belga: prima c'è da risolvere la questione plusvalenze.

Settanta milioni non bastano ancora: per lasciar partire Lukaku il Manchester United vuole 75 milioni di sterline, quegli 84 milioni di euro pagati all'Everton per portare l'attaccante belga a Old Trafford. Niente sconti, per ora. Ma dalla prossima settimana i dirigenti di mercato dell'Inter lavoranno per cercare di abbassare le pretese del club inglese per il giocatore, che ha già raggiunto un accordo con i nerazzurri e che non vede l'ora di lavorare con Conte ("E' il miglior allenatore al mondo"). Il procuratore di Lukaku, Federico Pastorello, è stato nei giorni scorsi nella sede dell'Inter, e nei prossimi giorni continuerà nell'opera di mediazione con lo United. Ma gli affari dell'Inter non si fermano qui. E' a Milano per le visite mediche e la firma di un contratto triennale il 17enne centrocampista Lucien Agoumé, proveniente dal Sochaux. "Sono contento", le sue prime parole dopo lo sbarco in mattinata all'aeroporto di Linate intorno alle 9. Costo dell'operazione 4,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Plusvalenze: è fatta per Pinamonti al Genoa per 18 milioni. Come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', ci sarà un accordo tra i club per la recompra.