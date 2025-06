Inter, play cercasi: negli Usa solo Asllani, Calha verso l'addio. Occasione per Stankovic? "Sono pronto"

E allora, in vista della finestra in cui l'Inter potrà modificare la lista dei calciatori per il Mondiale (a cui potrebbe aggiungersi anche Bonny), a candidarsi per un posto in cambina di regia c'è Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005 ha pubblicato una storia su Instagram in cui si allena. Una notizia, visto che ufficialmente il serbo non si era stato aggregato alla spedizione americana dei nerazzurri per problemi fisici. Il commento a corredo alle immagini è "ready (pronto in inglese)" accompagnato dalla emoticon di un fulmine e una di una batteria ricaricata.