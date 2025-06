Mondiale per Club, altra finestra di mercato: sarà dal 27 giugno al 3 luglio

Anche Inter e Juventus saranno coinvolte in questa finestra: ai nerazzurri manca solo la matematica per qualificarsi, mentre i bianconeri sono già agli ottavi di finale. Nel corso di questi giorni, i club avranno la possibilità di "sostituire e aggiungere giocatori entro determinati limiti e secondo specifiche condizioni, incluso il fatto che per il club in questione debba essere aperta una “finestra di registrazione standard” in quel momento", come si legge in un comunicato diramato dalla stessa FIFA lo scorso 21 maggio. Per quanto riguarda l'Italia e l'Europa la finestra aprirà il 1° luglio. Inoltre, "l’obiettivo è incoraggiare i club e i giocatori con contratti in scadenza a trovare soluzioni adeguate per facilitare la partecipazione dei calciatori. Questo garantirà la presenza dei migliori giocatori e consentirà ai club di integrare nuovi elementi anche a torneo in corso".