Inter, Perisic verso il Bayern Monaco

Ivan Perisic potrebbe salutare presto l'Inter. I nerazzurri stanno infatti trattando con il Bayern Monaco sulla base di un prestito oneroso. Il club bavarese ha deciso di puntare sull'ala croata dopo che è sfumato l'acquisto di Leroy Sané dal Manchester City a causa del grave infortunio subito dal 23enne durante la finale di Community Shield. contro il Liverpool. Il tedesco ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro e dovrà essere operato: sarà costretto a restare lontano dai campi per diversi mesi.

I nerazzurri hanno aperto alla partenza dell'ex Wolfsburg dopo la bocciatura da parte di Conte. Il croato non ha convinto il tecnico né nella posizione di esterno sinistro a tutta fascia del 3-5-2, né nel ruolo di seconda punta (nell'estate di emergenza prima dell'arrivo di Lukaku). Per questo la società ha assecondato la volontà dell'allenatore e messo di conseguenza Perisic sul mercato. Già nei prossimi giorni possibili sviluppi dell'affare perché il dialogo tra le due società non starebbe incontrando grossi ostacoli.