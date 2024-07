Inter, per la difesa piace Kiwior: contatti con l'Arsenal e sfida alla Juve

MANOVRE NERAZZURRE

Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, il centrale dei Gunners è stato individuato da Oaktree come il profilo perfetto per rinforzare il reparto arretrato

Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan in Copa America, l'Inter si è fiondata sul mercato dei centrali difensivi alla caccia di un interprete di piede sinistro (spostando Carlos Augusto nuovamente nel ruolo di vice Dimarco) che possa alternarsi con Alessandro Bastoni nella ormai inossidabile linea a 3. Un giocatore che, questa la linea dettata da Oaktree, dovrà essere giovane, con un ingaggio non troppo alto e possibilmente anche con costi economici per il cartellino. Un identikit al quale non risponde Mario Hermoso, classe 1995 svincolato dall'Atletico per cui i contatti vanno avanti ma che non convince del tutto la nuova proprietà, e allora il mirino dei nerazzurri si è spostato su Jakub Kiwior, centrale mancino classe 2000 dell’Arsenal, con cui i contatti sono già stati avviati.

Vedi anche Mercato Cancelo vuole tornare in Italia: l'agente lo ha offerto a Juve e Inter La valutazione del difensore che in Italia ha già vestito la maglia dello Spazia (2021-2023) è di almeno 20 milioni, ma l’Inter spera che ci sia da parte dei Gunners l'apertura a un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, visto che con Arteta il giocatore non ha mai trovato un ruolo da titolare indiscusso.

Da Londra per ora non è arrivata alcuna apertura, ma i nerazzurri continuano a lavorare per battere la concorrenza di Milan e Juventus, che lo seguono da tempo ma non hanno ancora presentato un'offerta. Per i bianconeri di Motta, che lo ha allenato in Liguria, Kiwior per il momento non è una priorità, così come per i rossoneri che sono soprattutto alla caccia di un numero 9 e allora l'Inter vuole provarci. Dopo Taremi (che sarà presto ufficiale), Zielinski e martinez, il quarto colpo di Oaktree potrebbe essere il polacco dell'Arsenal.

Vedi anche inter De Vrij allontana le sirene arabe: "Io mi vedo all'Inter, sono felicissimo"